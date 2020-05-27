Сирийский политолог рассказал об обстановке в Идлибской зоне деэскалации и помощи ВКС России

Уроженец сирийского Идлиба, политолог Низар Буш, рассказал программе «Специальный репортаж» на «Звезде» о фактической обстановке с ведением боевых действий на его родине. По словам мужчины, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками.

«Народ страдает очень сильно, ждет, когда армия наступает на боевиков или когда ведет военные действия и военную операцию, чтобы освободить их от террористов», - поделился Буш.

По его словам, на юге Идлиба боевики столкнулись с сирийскими военными в районе селений Флайфель и Меладжа. Перестрелка завязалась также в районе населенного пункта Ад-Дар Аль-Кабира. Буш отметил напряженность сложившейся ситуации.

19 мая сирийские правительственные войска нанесли массированные удары по силам противника в долине Аль-Габ с помощью гаубиц и реактивных систем залпового огня. Над селениями, подконтрольными боевикам, совершили демонстративный пролет штурмовики ВКС РФ.

Отметим, ранее российская военная полиция сопроводила гражданский автотранспорт на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Телль-Тамр. Ранее вдоль трассы М-4 осуществлялось только патрулирование, и мирные сирийцы вынуждены были добираться объездными путями, при этом расстояние между населенными пунктами увеличивалось до 350 километров.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная на территории России.