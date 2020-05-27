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На Уральском приборостроительном заводе ужесточили требования к заводской проверке аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Константин Коковешников
16:16 27.05.2020
Выпускать аппараты искусственной вентиляции легких в Свердловской области начали 30 лет назад.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Если раньше каждый из аппаратов перед отгрузкой в больницу испытывался не менее 100 часов, то сейчас оборудование дополнительно подвергается более высоким нагрузкам, в частности - высокому напряжению в сети. Отрабатываются нештатные ситуации, связанные с перебоями в электросети.

«Что касается качества продукции, то вы знаете, что в рамках выполнения Государственного оборонного заказа концерну и его предприятиям предъявляются самые жесткие требования по качеству продукции. Эти требования мы также транслируем при производстве продукции гражданского назначения, в том числе и на медицинскую технику», - сообщил заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по стратегическому планированию и реализации ФЦП Максим Моторин.

Выпускать аппараты искусственной вентиляции легких в Свердловской области начали 30 лет назад в рамках конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса. За это время с конвейера Уральского приборостроительного завода сошло почти 20 тысяч аппаратов ИВЛ. Их используют в случае острой дыхательной недостаточности, одного из наиболее серьезных последствий заболевания коронавирусом.

«У меня нет четких данных по анализу и сравнительным характеристикам российской и зарубежной медицинской аппаратуры, но то, что оно используется в России, - это говорит о том, что у него есть, во-первых, сертификат, во-вторых, есть успешный опыт использования», - подчеркнул заместитель главного внештатного специалиста, заведующий отделением ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

На предприятии рассказывают, что «Авента-М» в разы дешевле своих зарубежных аналогов. В отличие от более ранних моделей, этот аппарат может работать автономно за счет встроенного аккумулятора и дистанционно управляться через Wi-Fi.

Кроме того, у модуля есть возможность сохранять информацию о состояниях пациента и смене режимов вентиляции на общем сервере медицинского учреждения, а затем отправлять эти данные в консультативные медицинские центры.

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