Песков: Москва обновит приглашения на Парад Победы для глав стран СНГ

Москва пригласит на Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы придерживаемся критерия о том, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», - сказал Песков.

26 мая президент России заявил, что праздничные мероприятия пройдут в Москве 24 июня. Отметим, что именно 24 июня 1941 года состоялся первый Парад Победы.

В Кремле ранее уже рассказали о сроках проведения Парада Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретная дата будет зависеть от обстановки с коронавирусом.