В Кремле ответили на вопрос о выходном в день Парада Победы

День проведения Парада Победы, который в этом году состоится 24 июня, с большой долей вероятности будет объявлен выходным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», - отметил Песков.

О том, что Парад Победы в Москве пройдет 24 июня, сообщил во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин. Во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу Путин поручил начать подготовку к мероприятиям.