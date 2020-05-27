Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

В России утверждены санитарно-эпидемиологические правила для профилактики заболевания коронавируса COVID-19, которые разработала Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека.

В документе разъяснены требования, каким образом должны организовываться профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. Кроме того, объясняются особенности и проведения лабораторной диагностики на коронавирус. Далее объясняется, как за распространением возбудителя инфекции COVID-19 должен вестись мониторинг, проводиться профилактика инфицирования внутри медицинских учреждений, дезинфекция вещей и помещений.

Содержатся правила изоляции для людей с подозрением на COVID-19 и «гигиенического воспитания» населения. Под ними подразумевается распространение информации об основных симптомах и способах профилактики коронавируса, индивидуальные беседы с пациентами, разъяснение правил ношения масок и важности соблюдать социальную дистанцию во время эпидемии и так далее.

Также Роспотребнадзор предлагает ввести новое правило: направлять на 14-дневный домашний карантин граждан, которые прибыли в РФ из неблагополучных по COVID-19 регионов. Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти.