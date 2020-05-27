В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19

Механизм действия вакцины против коронавируса, скорее всего, будет основан на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, которые, в свою очередь, и вызывают образование антител. Об этом в интервью «Звезде» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки», - объяснил эксперт.

Вакцина, скорее всего, и будет вызывать образование таких вот видов лимфоцитов, тем самым активируя иммунитет.

Также Анатолий Альтштейн объяснил, почему кто-то заболевает коронавирусом, а кто-то остается невосприимчивым к болезни. В качестве примера он привел ситуацию с заболеваемостью среди детей.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей, например, болезнь протекает легко. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», - пояснил профессор.

В России за минувшие сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уточняется, что у 3 398 (40,8%) заболевших не было никаких клинических проявлений.