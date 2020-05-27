Россиянам разъяснили, когда можно будет поехать в отпуск за рубеж

Постепенный выход из режима самоизоляции туристической отрасли начнется уже со следующей недели, 1 июня. Однако захотят ли потенциальные туристы поехать в отпуск, пока неясно. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок сейчас невозможно.

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края, нет», - пояснила Ломидзе РБК.

По словам исполнительного директора ассоциации, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ. Что касается возобновления туристических поездок по России в целом, то в некоторых регионах, где даже относительно нестрогие ограничительные меры, приезжающим приходится соблюдать двухнедельный карантин.

Что касается сроков возобновления международного туризма, то они отодвигаются ориентировочно до начала осени.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят: «Приезжайте». А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», - рассказала Ломидзе в видеоинтервью ведущей Светлане Зейналовой в Instagram.

Список регионов, которые готовы принять туристов в ближайшее время, уже назвал Ростуризм. Однако все еще непонятно, какие заведения и по какому графику там будут работать. Будут ли открыты рестораны, какие правила придется соблюдать при проживании в гостинице и можно ли будет отправиться на экскурсию в местные заповедники.