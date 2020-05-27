Небывалое нашествие саранчи: голод угрожает 25 миллионам человек

Часть арабских стран, а также стран Африки и Азии переживают нашествие саранчи огромных масштабов. В ряде государств ситуация особенно тяжелая – около 25 миллионов человек могут оказаться на пороге голода. В ООН отмечают, что дополнительные сложности создает то, что на некоторых территориях сейчас идут вооруженные конфликты.

В Эфиопии и Сомали, где обстановка является самой тяжелой за 25 лет, помимо полчищ насекомых распространяется эпидемия холеры.

Для решения проблемы с саранчой у мирового сообщества уже были запрошены 153 миллиона долларов. Также, 500 миллионов долларов пообещал направить на помощь работникам сельского хозяйства в страдающих странах Всемирный банк, однако голод может начаться еще до поступления финансирования.

Как указывает Der Spiegel, большая концентрация насекомых фиксируется на крайне отдаленных территориях, из-за чего борьба с саранчой заметно осложняется.

Таже проблему представляет то, что использующиеся в ряде стран инсектициды приносят результаты лишь через три недели после применения и могут вредить здоровью человека.