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SpaceX Илона Маска впервые отправит на орбиту астронавтов

Валентина Пескова
13:50 27.05.2020
Первая пилотируемая миссия SpaceX готова к старту, который запланирован на сегодня 23.33 по московскому времени.
SpaceX Илона Маска впервые отправит на орбиту астронавтов
© Фото: SpaceX, Globallookpress

Впервые в истории частная компания доставит на орбиту не груз, а людей. Если свои коррективы не внесет погода, то запуск должен состояться сегодня в 23 часа 33 минуты по Москве. Специалисты все же прогнозируют сильные осадки и ветер, в связи с чем полет может быть отложен до конца недели. Однако в NASА заверили, что все под контролем. К тому же на борту корабля будут находиться самые опытные астронавты из отряда - 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли.

«Обычно ты не знаешь, чего ожидать, и это очень волнительно. Мне кажется, на этот раз все более обдуманно. Хотя мы были в космосе раньше, но вместе со SpaceX мы работали очень-очень долго, чтобы этот запуск состоялся», - говорит Дуглас Джеральд Херли.

Корабль Crew Dragon, который отправится на орбиту, - первый за девять лет пилотируемый аппарат, запущенный с территории США. В 2011-м программа полета шаттлов была свернута. После чего американские астронавты отправлялись в космос на российских «Союзах».

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