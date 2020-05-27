В Крыму нашли пещеру, куда ни разу не ступала нога человека

Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл вертикальную пещеру на Ай-Петринском плато. Исследователям повезло: находка оказалось глубокой- 105 метров, что встречается нечасто.

«Это реальное географическое открытие, туда не ступала нога человека за всю историю существования», - сообщил член Русского географического общества Анатолий Пряшников. Его слова цитирует Интерфакс.

Назвали находку «Тридцатка», в честь 30-й бронебашенной батареи, которая отличилась при обороне Севастополя в 1941-1942 годах.

Всего в Крыму сейчас открыто около 1 200 пещер. И немногие из них имеют такую глубину. По мнению Анатолия Пряшникова, для туристов такая находка интереса не представляет, а вот спортсменам здесь будет интересно, ведь пещера имеет сложную конфигурацию.

Также спелеологи обнаружили на стенах огромное количество окаменелостей и ракушек. Так что палеонтологам тоже будет чем здесь заняться.

По статистике, спелеологи открывают до трех новых пещер в год. В 2020 году, в честь юбилея Победы, находкам будут давать названия в честь героев обороны Севастополя.