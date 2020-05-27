«Олег Яковлев - мой сын»: жительница Зеленодольска уверена, что является матерью экс-солиста группы «Иванушки International»

Жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова убеждена, что бывший солист группы «Иванушки International» - Олег Яковлев - является ее сыном. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Звезды» женщина подробно поделилась историей своей жизни.

Масхуда Минидарова рассказала, как она родила сына Руслана Каюмова в 19 декабря 1978 года в городе Зеленодольск Татарстана. Как утверждает якобы мама музыканта, Руслан - это настоящее имя солиста «Иванушек». Олег Яковлев, по словам женщины, - сценический псевдоним исполнителя.

© ТРК "Звезда"

Масхуда подробно рассказала, как сын Руслан с детства рос очень талантливым ребенком. Настолько сильно интересовался музыкой, что преподаватель прочил ему славу композитора. Кроме того, мальчик также занимался легкой атлетикой.

Проблема была в том, что Руслан с детства ничего не знал о своем родном отце. Его возможная мать была замужем вторым браком, и мальчик жил с отчимом. Однако в 15 лет отчим сказал молодому человеку, что уже достаточно потратил на него денег, поэтому тот волен уйти из дома и искать своего родного отца.

«Однажды я открылась Руслану и рассказала, от кого он появился на свет. И вдруг в весенние каникулы, 26 марта, он собрался и уехал к нему в Волжск. Тот, конечно, обрадовался. Повез по родственникам, в общем, Руслана долго не было, и я обратилась в милицию, чтобы его вернули домой», - рассказала Масхуда Минидарова.

В конечном итоге, по словам женщины, Руслан не остался жить ни с отцом, ни с матерью, а сам убежал из дома и уехал в Москву. В столице он заполнял анкеты, подавал заявки на участие в музыкальных коллективах. Так он якобы оказался у Игоря Матвиенко, когда продюсер искал нового участника коллектива в связи с уходом из жизни популярного исполнителя, любимца девушек Игоря Сорина. Молодой человек был принят в коллектив. Когда Игорь Матвиенко увидел Руслана, то, как утверждает его возможная родная мать, сразу же утвердил его кандидатуру в качестве солиста группы.

© ТРК "Звезда"

О том, что ее сын стал известным певцом, Масхуда Минидарова поняла, когда случайно увидела его по телевизору. Женщина предприняла попытку встретиться с ним, и ей это удалось сделать, когда группа приезжала с концертом в Казань. Тогда, вспоминает женщина, солист группы якобы был растроган и плакал.

Как складывались отношения солиста «Иванушек» и его, возможно, действительно родной матери, пока неизвестно. Достоверность слов Масхуды Минидаровой официально не проверена.

© ТРК "Звезда"

В июне 2017 года СМИ сообщили, что солист «Иванушек International» Олег Яковлев попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». Его не стало в том же месяце. Олегу Яковлеву было 47 лет.