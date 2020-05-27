Развалился на части: на Ямале под грузовиком обрушился мост

На 52-м километре дороги Обская - Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе неожиданно обрушился мост. Инцидент произошел в то время, когда по нему двигалась большегрузная машина.

Под тяжестью грузового автомобиля огромное сооружение разломилось пополам и рухнуло вниз. К счастью, водитель грузовика успел сориентироваться и выбежать из транспортного средства.

Как сообщил очевидец, в результате ЧП никто не пострадал.

Местное агентство «Север-пресс» называет причиной обрушения моста возможный подмыв конструкции в результате паводка. Сооружение стояло на бетонных сваях, однако опора потеряла устойчивость из-за размытого грунта, что привело к обрушению всей конструкции.