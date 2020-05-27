«Стимул для России»: космонавт Корниенко о запуске Dragon Crew с астронавтами

Dragon Crew, который 27 мая компания Илона Маска SpaceX планирует запустить в космос, является продолжением грузовой версии такого же корабля. И подобные запуски, конечно, более безопасны. Хотя любой пилотируемый пуск, особенно с космонавтами на борту, всегда связан с серьезной подготовкой. Об этом в интервью «Звезде» рассказал российский летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

«Перед каждым пилотируемым стартом проводится целая серия беспилотных запусков, и тут каждая компания, частная или государственная, будет стараться свести все риски к минимуму», - рассказал летчик-космонавт.

Он также напомнил, что SpaceX как раз проводила такие тесты только на грузовом аналоге Dragon Crew.

«Грузовой корабль уже 20 раз выходил на старт, было уже 20 успешных запусков. Мне кажется, что такой старт будет безопаснее, чем старт шаттла», - прокомментировал будущий запуск Михаил Корниенко.

Он также выразил надежду на то, что все пройдет успешно и для России это будет дополнительным стимулом к созданию подобного корабля.

Компания SpaceX 27 мая планирует впервые запустить в космос пилотируемый Crew Dragon. Он должен доставить на МКС двух американских астронавтов - Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Это первый за девять лет запуск людей в космос с территории США.