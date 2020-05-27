Верховный суд частично отклонил иск от экс-главы Чувашии к президенту

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии, Михаилу Игнатьеву, исковое заявление, которое он ранее направил к президенту России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск был возвращен в связи с неподсудностью данному суду.

Нужно отметить, что ранее исковое заявление было принято в той части, где экс-глава Чувашии оспаривает свое досрочное прекращение полномочий, согласно указу президента. Суд же вернул ту часть иска, где Игнатьев требует прав на дополнительные социальные гарантии.

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде свое увольнение. Рассмотрение иска назначено на 10.00 30 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, что полномочия Игнатьева были сложены 29 января, после того как президент Владимир Путин подписал указ о его отстранении от должности. Он объяснил это тем, что Игнатьев лишен «чувства уважения к людям».