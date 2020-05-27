Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий. Конечно, лучшим подарком для бизнеса в день предпринимательства 26 мая стало бы снятие или смягчение ограничений, заявил он.

«Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее есть все основания надеяться, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», - написал Собянин в своем блоге.

Он также напомнил, что с 12 мая в Москве к работе вернулось свыше 90% предприятий.

«И когда настанет время, так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое», - добавил мэр Москвы.

Ранее столичный градоначальник объявил, что приняты отдельные меры поддержки для бизнеса, реализующего программы развития, выделены 13 различных субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы на их получение готовят не менее 3200 предпринимателей. Также глава города поздравил граждан с Днем российского предпринимательства, который отмечается во вторник, 26 мая.