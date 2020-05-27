Москва готова к отмене ограничений из-за COVID-19

Москва готова к снятию ограничений по коронавирусу. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по городу Елена Андреева во время заседания в Мосгордуме.

Она подчеркнула, что речь идет о первом и втором этапе снятия ограничений.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции», - отметила Андреева.

По ее словам, индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Если смотреть по этим трем показателям, то столица, отметила Андреева, готова к первому и в принципе ко второму этапу снятию ограничений.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране.