В России за сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения COVID-19
Несмотря на это, суточный показатель прироста инфицированных в РФ снизился до 2,3%.
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В России за минувшие сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране.
В то же время суточный прирост зарегистрированных заболевших коронавирусом снизился до 2,3% и составил 8 338 человек. Общее число инфицированных к настоящему времени оценивается в 370 680 случаев.
«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», - говорится в сообщении.
Уточняется также, что у 3 398 (40,8%) заболевших не было никаких клинических проявлений.