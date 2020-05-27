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Названы продукты, помогающие облегчить боль

Ирина Егорова
00:50 27.05.2020
Вовсе не обязательно пить обезболивающие лекарства, если боль слабая или умеренная и вы ее уже испытывали, считает специалист. Достаточно исключить провоцирующие факторы и помочь организму «переключиться» на что-то другое.
Названы продукты, помогающие облегчить боль
© Фото: pixabay.com

Лидером среди съедобных обезболивающих продуктов является перец чили за счет содержащегося в нем вещества капсаицина. По мнению врача-невролога клиники лечения боли ГКБ имени В. В. Виноградова Петра Сокова  блюдо с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, поскольку мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.

От головной боли может спасти кофе, но, если у вас пониженное артериальное давление. Еще одним популярным народным средством является коньяк. Специалист подчеркнул, что  обезболивающий эффект имеет кратковременное действие за счет расслабления сосудов.  Потом боль снова вернется и даже усилиться, потому что кровяное давление в сосудах повысится.

Вообще Соков рекомендует принимать любую еду, которая приносит удовольствие.

«Радость от употребления желанного продукта, насыщение, чувство наполненного желудка вызывают позитивные эмоции, выброс эндорфинов (гормонов радости), тем самым снижая боль или отвлекая от нее. Поэтому нередки ситуации, при которых пациенты, страдающие хронической болью, могут "заедать" ее», - передает aif.ru

Ранее специалисты называли продукты, которые смогут заменить лекарства. Это, например, овес, имбирь, мед, картофель, куркума, капуста, различные масла, лимон, лук и соль. Их не обязательно включать в свой ежедневный рацион, их можно использовать в качестве масок или компрессов. 

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