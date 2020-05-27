Для передвижения по столице теперь нужно иметь московский пропуск

Со среды в столице будет возможно передвигаться по городу на транспорте только при условии наличия московского цифрового пропуска. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, новые меры будут введены «в целях упрощения и создания одноканальной системы».

Жители Московской области и других регионов России, за исключением граждан, имеющих служебные удостоверения, необходимо будет оформить соответствующие пропускные документы на сайте mos.ru, по телефону или через специальное приложение.

Обладателям служебных удостоверений необходимо прикрепить к пропуску номера своих автомобилей и транспортных карт.