Бывший глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде свое увольнение. Рассмотрение иска назначено на 10.00 30 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, что полномочия Игнатьева были сложены 29 января, после того как президент Владимир Путин подписал указ о его отстранении от должности. Он объяснил это тем, что Игнатьев лишен «чувства уважения к людям».

Отставка последовала после того, как в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, где Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных автомобилей. Вручение техники проходило в Чебоксарах. В МЧС Чувашии назвали этот инцидент «дружеской шуткой», при этом глава МЧС Евгений Зиничев такое поведение Игнатьева счел недопустимым. Исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев.

Также с именем Игнатьева связаны и другие скандальные истории, например он призывал «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его республике, а хотят «заработать на разных схемах».