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Во Львове на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Баранов
07:10 26.05.2020
Несколько дней назад перешагнувший вековой юбилей Иван Афанасьевич, не изменяя себе, до последнего показывал яркий пример стойкости, патриотизма и преданности избранной профессии.
Во Львове на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В военном госпитале г. Львова на 101-м году жизни скончался Герой Советского Союза, ветеран органов военной прокуратуры генерал-майор юстиции в отставке, участник Великой Отечественной войны Иван Афанасьевич Калиберда.

Иван Афанасьевич был последним живым Героем Советского Союза, который после войны проходил службу в органах военной прокуратуры, и последним из героев, получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной, жившем на Украине. Легендарный советский офицер защищал Родину на полях сражений Великой Отечественной войны, помогал восстанавливать страну в тяжелое послевоенное время и лучшие годы своей жизни посвятил служению закону.

Иван Афанасьевич родился 21 мая 1920 года в селе Великий Бурлук Харьковской области в многодетной украинской семье. Свой боевой путь он начал после окончания Ленинградского Краснознаменного военно-инженерного училища имени А.А. Жданова, защищая Сталинград. В 1943 году за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, лейтенант Иван Калиберда удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1955 года, закончив Военно-юридическую академию, Иван Афанасьевич проходил службу в должности помощника военного прокурора Прикарпатского военного округа по специальным делам.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После увольнения в 1969 году из рядов Советской Армии Иван Калиберда работал начальником музея Прикарпатского военного округа, преподавателем начальной военной подготовки в средней школе № 34 г. Львова, начальником отдела кадров Научной библиотеки имени В. Стефаника Академии наук Украины.

Благодаря его душевной щедрости, высокому авторитету и богатому жизненному опыту воспитаны несколько поколений, его имя навеки вписано в историю военной юстиции.

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