В Москве более 60 тысяч человек вылечились от коронавируса

Прошедшие сутки прибавили к количеству выздоровевших в Москве от коронавируса еще 8 033 пациента.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, это количество является абсолютным рекордом.

«Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», - рассказала вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения от COVID-19 врачи проводят пациенту специальные исследования. Те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, чтобы изобрести лекарство для лечения тех, кто еще инфицирован.