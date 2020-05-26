В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных жилых домов. Площадь пожара, начавшегося по адресу: улица Каширская, 18а в поселке Яицкое, составила 900 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 8.30 (7.30 по Москве) по местному времени. Погибших и пострадавших нет, эвакуацию жителей проводить не потребовалось.

К ликвидации возгорания было привлечено 47 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Из них 29 человек и 9 единиц техники - от МЧС РФ.