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Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Валентина Пескова
08:33 26.05.2020
По словам медика, данная категория очищающих косметических средств создавалась для специфического применения, а не повседневного.
Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
© Фото: Sina Schuldt, Globallookpress

Врач Александр Мясников, известный по телепроекту на канале «Россия 1», разъяснил особенность правильного использования антибактериального мыла. Как рассказал специалист, врачи не отрицают пользы от его применения, однако им не стоит злоупотреблять.

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», - пояснил доктор.

Мясников успокоил, что для широкого применения достаточно обычного мыла, чтобы вымыть руки. А вот антибактериальное стоит оставлять для специфического применения, то есть для особых категорий больных.

За последние сутки в России число инфицированных коронавирусом увеличилось на 8496 человек. Всего в нашей стране сейчас 353 427 человека с диагнозом COVID-19. 118 798 пациентов выздоровели, 3 633 умерло.

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