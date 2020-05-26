Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии

Жители Москвы, которые стали родителями в апреле, когда в России началась эпидемия коронавируса, чаще всего называли своих новорожденных детей Александрами (мальчиков) и Софиями (девочек).

«Так, имя Александр получили 93 мальчика, а имя София (Софья) - 107 девочек», - сообщили ТАСС в управлении.

На втором месте по популярности оказались имена Михаил и Полина.

Эти же имена были самыми популярными у москвичей и в 2019 году.

В пятерку популярных имен для девочек также вошли Анна (69), Алиса (69) и Мария (64). Мальчиков чаще называли Максимами (82), Марками (71) и Артемами (68).

В период пандемии COVID-19 некоторые родители в Москве дали своим детям и редкие имена. Так, трех новорожденных москвичек назвали Лунами, есть также Тереза, Алмаз, Вишня и Олимпина - этими именами назвали по одному ребенку. Среди необычных мужских имен регистраторы выделили Светозара, Добрыню, Яропола и Яромира. Их также получили по одному мальчику. Еще в апреле также по одному родились Стефан, Оливер, Марс и Май.