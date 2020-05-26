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Московские медики увеличили объем оказания плановой медпомощи

Валентина Пескова
07:32 26.05.2020
Всем москвичам, которые вынужденно отложили плановое лечение или операции из-за пандемии, сделают бесплатные тесты на наличие инфекции коронавируса.
Московские медики увеличили объем оказания плановой медпомощи
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Часть отданных под лечение пациентов с коронавирусом корпусов московских больниц начинает постепенно возвращаться к обычному режиму работы. Как отметила депутат Мосгордумы и главный врач клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, после снижения динамики заболеваемости коронавирусом, у медучреждений появилась возможность оказывать плановую помощь в большем объеме.

«Те из москвичей, кто были направлены в больницы на плановые операции и обследования, но были вынуждены отложить лечение из-за пандемии, получат помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. Все дополнительные анализы проведут в стационарах уже после госпитализации», - сообщила депутат aif.ru.

Шарапова отметила, что каждому госпитализированному пациенту проведут полный комплекс исследований на COVID-19, при этом все анализы и обследования будут бесплатными. Так, у пациентов возьмут мазок из горла для ПЦР-анализа, кровь из вены для ИФА-анализа на антитела и сделают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, чтобы дать оценку состояния легких.

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