Пульмонолог назвала способы восстановления после пневмонии

Для того, чтобы окончательно избавиться от последствий перенесенной из-за коронавируса пневмонии и восстановить организм, требуется около трех месяцев. К такому выводу пришла главный пульмонолог Уральского федерального округа, профессор Галина Игнатова.

Излечившись от COVID-19, пациент в течение следующих трех месяцев еще должен окончательно вылечиться от пневмонии. Все это время больной может испытывать слабость, страдать от кашля, одышки, субфебрильной температуры. Поэтому ему необходимо заниматься реабилитацией своих легких.

Для этого дома больному нужно делать дыхательную гимнастику. Одними из возможных вариантов могут быть упражнения по системе Стрельниковой или Бутейко. Также можно тренировать легкие, просто надувая воздушные шары, дуть в дудочку или осваивать духовые инструменты. Самый простой и не затратный финансово способ потренировать вдох - это дуть через коктейльную трубочку в литровую банку с водой. Тренировать так нужно несколько раз в день.

«Если есть возможность, лучше уехать на природу и находиться там на свежем воздухе, но вдалеке от людей. Еще очень важно беречься от простуд. То есть правильно одеваться, исключить контакт с холодным воздухом. Но при тяжелом течении пневмонии торопиться с прогулками не следует», - цитирует «АиФ» Галину Игнатову.

Что касается занятий спортом, то самый лучший способ для развития дыхательной мускулатуры - это плавание. А если пациент уже в возрасте, медики рекомендуют ему ходьбу. Норматив - около 10 тысяч шагов в день.