Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке
В результате столкновения с землей экипаж вертолета погиб.
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» (Чукотский автономный округ).
Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб.
ЧП произошло 26 мая около 5 утра мск.
К месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС России.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета.