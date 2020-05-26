Три человека погибли в ДТП под Тулой
Авария произошла на 38-м километре автодороги Щекино – Одоев – Арсеньево.
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look, Globallookpress
В Тульской области на 38-м километре автодороги Щекино – Одоев – Арсеньево произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека. О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, вечером 25 мая водитель автомобиля Vortex не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Погибли двое мужчин и женщина.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.