Три человека погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области на 38-м километре автодороги Щекино – Одоев – Арсеньево произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека. О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, вечером 25 мая водитель автомобиля Vortex не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Погибли двое мужчин и женщина.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.