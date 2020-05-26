Минкультуры РФ рекомендует вузам не повышать стоимость платного обучения

Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным вузам не повышать цены на обучение. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что любые решения по корректировкам стоимости платного обучения возможны только после проведения мониторинга.

«Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне», - сказала Любимова в интервью РИА Новости.

Она также рассказала о планах ведомства в ближайшее время обратиться в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам. Как объяснила Любимова, это позволит покрыть такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание.