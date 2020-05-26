Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минкультуры РФ рекомендует вузам не повышать стоимость платного обучения

Лина Давыдова
06:09 26.05.2020
Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что любые решения по корректировкам стоимости платного обучения возможны только после проведения мониторинга.
Минкультуры РФ рекомендует вузам не повышать стоимость платного обучения
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Министерство культуры РФ рекомендовало подведомственным вузам не повышать цены на обучение. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что любые решения по корректировкам стоимости платного обучения возможны только после проведения мониторинга.

«Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне», - сказала Любимова в интервью РИА Новости.

Она также рассказала о планах ведомства в ближайшее время обратиться в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам. Как объяснила Любимова, это позволит покрыть такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2020, 06:59
Пульмонолог назвала способы восстановления после пневмонии
Дата26.05.2020, 04:00
В густых облаках: экипажи Су-24М ЮВО провели дозаправку в воздухе на скорости 600 км/ч
Дата25.05.2020, 14:41
Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка
Дата25.05.2020, 16:41
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после ремонта
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:59 В стране и мире
Пульмонолог назвала способы восстановления после пневмонии
06:45 В стране и мире
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке
06:40 В стране и мире
Три человека погибли в ДТП под Тулой
06:09 В стране и мире
Минкультуры РФ рекомендует вузам не повышать стоимость платного обучения
06:00 В стране и мире
В Забайкальском крае за сутки потушили пять лесных пожаров
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Господи, какой сильный ветер»: в Екатеринбурге ураган снес балкон многоэтажки
Видео
«Вы нам самолет сломаете»: драка на борту вылетевшего из Сочи самолета попала на видео
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.