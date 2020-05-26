Губернатор Приморья объявил о смягчении режима ограничений

В Приморье приступили к первому этапу снятия ограничений, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщил 26 мая глава региона Олег Кожемяко.

«Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Быстрые и поспешные шаги недопустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг», - сообщается на сайте правительства Приморского края.

Основными мероприятиями по снятию ограничений может стать возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских.

«Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей – один человек на четыре квадратных метра», - уточняется в сообщении.

Также теперь можно заниматься спортом на улице либо самостоятельно, либо в паре, но сохраняя дистанцию не менее пяти метров.

По данным на 26 мая, в регионе выявлено 1 735 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых числится в Находке. Всего в России положительный тест на коронавирус имеют 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.