В Забайкальском крае за сутки потушили пять лесных пожаров

За последние сутки в Читийском районе Забайкальского края силами пожарных служб были ликвидированы два пожара. Еще три возгорания потушили в других районах региона.

Такую информацию предоставила пресс-служба министерства природных ресурсов края.

Всего на утро 26 мая в Забайкальском крае зарегистрировано восемь лесных пожаров. Шесть из этих восьми распространены на территории свыше двух тысяч гектаров.

В тушении возгораний задействованы 254 человека и 44 единицы техники.

Ранее сообщалось об общем возгорании в Забайкалье на площади в почти 2,8 тысяч гектаров, охватившем восемь областей.