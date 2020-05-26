Врач назвал признаки неправильной работы щитовидной железы

Одним из симптомов сбоя в работе щитовидной железы может являться аритмия, сказал врач и телеведущий Александр Мясников. Также он перечислил еще некоторые факторы, указывающие на неправильную работу щитовидки и объяснил, чем это может обратиться.

«Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы», - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у пожилых людей могут возникать проблемы с памятью. Мясников отметил важность вырабатываемых этой железой гормонов, так как они фактически отвечают за движение человека.

Также среди симптомов проблем с щитовидной железой Мясников выделил плохое состояние волос и кожи, повышенный холестерин, психозы и неврозы.