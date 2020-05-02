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Названа причина пожара на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»

Кирилл Васин
06:57 02.05.2020
Из-за взрыва судно получило сильный крен, который сейчас выправляют специалисты.
Названа причина пожара на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»
© Фото: МЧС РФ

Взрыв газового баллона стал причиной пожара на плавбазе «Всеволод Сибирцев» на Находкинском судоремонтном заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«На судне произошел взрыв газового баллона, причины которого уточняются. Угрозы затопления судна нет», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, из-за взрыва судно получило сильный крен, который сейчас выправляют специалисты. Был поврежден балластный танк. По факту произошедшего начата проверка.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в ходе проведения сварочных работ. Один человек погиб, еще один пострадал.

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