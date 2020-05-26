В Китае найден таинственный древний кувшин с неизвестной жидкостью

Ученые, исследовавшие территорию города Саньмэнься в Китае, обнаружили удивительную находку – кувшин возрастом более двух тысяч лет, на дне которого находится неизвестная жидкость.

Кувшин, найденный в гробнице династии Цинь (или династии Западная Хань), сделан из бронзы и декорирован изображениями гусиных голов. Сама гробница, по предположению экспертов, может принадлежать чиновнику. Об этом сообщает «Синьхуа».

Ученые пока не определили, какая именно жидкость находится к кувшине. Пока известно лишь об ее цвете - желтовато-коричневом - и о наличии на дне кувшина осадка.

Ранее в Мехико во время строительства аэропорта были обнаружены 60 останков мамонтов.