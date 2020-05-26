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Движение по участку М-4 в Сирии открыли для мирных жителей

Максим Гриценко
Ирина Егорова
05:00 26.05.2020
Общая протяженность маршрута составляет 320 километров. Теперь жители близлежащих городов могут не ездить в объезд по плохим дорогам.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За Ефратом, по участку автомагистрали М-4 теперь могут передвигаться и мирные граждане. Перед открытием многие жители небольшого города Айн-Иса заранее приехали  на своих автомобилях к контрольно-пропускному пункту.

«Спасибо России и президенту Путину за то, что открыли нам эту дорогу, без этого тут были одни страдания. Раньше нам приходилось ехать в объезд целых десять часов. А теперь два часа всего», - делится эмоциями Махмуд Фатих.

Протяженность открытого участка составляет 160 километров. Отрезок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Тель-Тамр проходит вдоль сирийско-турецкой границы. Раньше жители Айн-Исы и Тель-Тамра добирались к родственникам или по делам в объезд  по разбитым проселочным дорогами. Такой путь был длиннее на 200 километров. Но, благодаря помощи российских военных, теперь открыта дорога для движения напрямую.

Российская военная полиция провела первое за последние несколько лет сопровождение колонн гражданского автотранспорта. При передвижении обеспечивается безопасное и беспрепятственное передвижение гражданского автотранспорта. Прикрывает автотранспорт и вертолет воздушно-космических сил России. 

«При проведении ежедневного патрулирования трассы М-4 мы впервые открываем безопасное передвижение мирному населению САР от населенного пункта Айн-Исса в населенный пункт Телль-Тамр и обратно. Общая протяженность маршрута составляет 320 километров», - сообщил заместитель командира взвода военной полиции Михаил Татаркин.

Первое сопровождение гражданского транспорта удалось реализовать в ходе совместной работы российского Центра по примирению враждующих сторон и властей двух провинций-Эль Ракка и Эль Хасеке. После этого события в регион будет восстанавливаться и развиваться новыми темпами.

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