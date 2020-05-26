ВОЗ направит миссию в Китай для расследования происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит специальную миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая.», - сообщается в Twitter организации.

Он добавил, что конкретная дата пока не определена. Она должна состояться с участием научных представителей из разных стран.

По словам Райана, задача миссии будет заключаться в том, чтобы «понять происхождение коронавируса».

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря 2019 года. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. На сегодняшний день в России выявлено 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.

В США высказывали предположения, что коронавирус мог возникнуть в одной из лабораторий Уханя. Также звучали обвинения и в сторону ВОЗ, якобы организация все свое внимание уделяет Китаю.

Поэтому Трамп поручил разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти КНР и ВОЗ информацию о начале пандемии COVID-19. В ВОЗ же считают спекуляцией заявления Соединенных Штатов об искусственном происхождении вируса из лаборатории в Ухани.