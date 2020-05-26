Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять
С соответствующим проектом депутат Госдумы обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
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В Государственной Думе выступили с предложением не отменять очное празднование выпускного вечера, а лишь перенести его на более позднее время.
Инициатива была представлена зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Максимом Зайцевым.
Новые сроки проведения церемонии будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации на местах. Тем не менее, пандемия коронавируса не должна отнять у бывших школьников памятный праздник.
Зайцев отметил, что обращения по данному запросу поступали к нему и от самих выпускников.
Ранее из заявления Минпросвещения стало известно, что учащиеся российских школ смогут получить аттестат об общем образовании до 15 июня.