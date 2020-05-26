Последствий избежать не удалось: отказ от карантина может вызвать масштабный кризис в Швеции

Полноценный кризис, в том числе и политический, сильнейший экономический спад и рост безработицы ожидает Швецию, несмотря на на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле до 7,9 процента с 6,7 процента месяцем ранее. Эксперты не исключают, что показатель взлетит до 17 процентов, если спрос на услуги и товары не восстановится. Сейчас обсуждаются поправки в трудовой кодекс, дающие право работодателям увольнять сотрудников в упрощенном режиме и с минимальными финансовыми потерями.

Власти страны не стали вводить жестких ограничений из-за коронавируса, чтобы избежать спада деловой активности. На протяжении всего времени в Швеции работали магазины, кафе и спортзалы. Однако последствий для экономики избежать не удалось, ВВП все равно упал из-за сокращения внешнего спроса. Таким образом, Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году сократится на 7%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 33 тысячи заразившихся, число жертв заболевания превысило четыре тысячи человек.