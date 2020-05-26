Минкультуры РФ попросит у кабмина средства для поддержки частных цирков и зоопарков

Частные цирки и зоопарки в связи с пандемией нуждаются в финансовой помощи, в первую очередь для кормления животных и оплаты для них ветеринара. С просьбой об оказании им поддержки Минкультуры России планирует обратиться в правительство страны.

Подобные организации могут рассчитывать на выплаты, как и все компании малого и среднего бизнеса, но, согласно проведенному мониторингу, они нуждаются и в иных формах помощи.

«Сейчас анализируем присланные материалы из регионов», цитируют РИА Новости министра культуры Ольгу Любимову.

Сейчас уже можно наблюдать положительные результаты госвыплат на работу частных цирков и зоопарков. Яркий пример – «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, получивший от властей миллион рублей.

Согласно данным министерства, в стране сейчас функционируют примерно 106 малых организаций и индивидуальных предпринимателей, ухаживающих более чем за 52 тысячами обитателей леса.