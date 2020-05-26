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Бастрыкин поручил при наличии оснований возбудить дело по факту осквернения мемориала ВОВ в Черноголовке

Анна Берестовая
03:27 26.05.2020
В настоящий момент СК России проводит проверку на предмет состава преступления.
Бастрыкин поручил при наличии оснований возбудить дело по факту осквернения мемориала ВОВ в Черноголовке
© Фото: ТРК "Звезда"

При наличии необходимых оснований акт осквернения мемориала Великой Отечественной войны в Черноголовке должно повлечь за собой уголовное разбирательство. Такое распоряжение отдал Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Так он отреагировал на разошедшееся в Сети видео с мужчиной, ломающим венок рядом с мемориалом.

В данный момент сотрудниками СК проводится проверка на предмет наличия состава преступления. В случае наличия состава преступления после проверки будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что гражданин, подозреваемый в осквернении монумента памяти войны, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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