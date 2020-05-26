Роспотребнадзор определил правила работы водного транспорта в условиях пандемии

Роспотребнадзор подготовил перечень требований для работы морского и внутреннего водного транспорта во время пандемии коронавирусной инфекции. Обязательным условием станет ношение масок и перчаток членами экипажа.

Пассажирам и сотрудникам на судне рекомендовано регулярно измерять температуру, а также каждый раз после схода на берег и возвращения обратно на судно.

Ведомство подчеркивает, что если у кого-то диагностирована температура выше 37,2 °С, то пассажира или члена экипажа не должны пускать на борт.

При этом пассажирам и членам экипажа необходимо проводить дезинфекцию рук, сказано на сайте Роспотребнадзора.

Также соответствующий перечень правил был разработан для воздушного и автомобильного транспорта в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

О вспышке ранее неизвестно инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. В России, по последним данным, выявлено 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.