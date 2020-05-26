ДТП с участием трех грузовиков произошло в Москве

В Москве произошло массовое ДТП у съезда с МКАД на Каширское шоссе. В столкновение на 24-м километре дорожного пути оказались вовлечены четыре автомобиля.

По имеющимся данным, авария случилась между одной легковой машиной и тремя грузовиками.

На месте происшествия работают медики и сотрудники ДПС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что как минимум два человека пострадали в ходе аварии. Водителя легкового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины-водителя МАЗ были обнаружены переломы ребер и носа.

Подробности инцидента на данный момент уточняются.