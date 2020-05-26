В NASA рассказали о подготовке к испытательному полету Crew Dragon

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что 27 мая этого года может состояться первый с 2011 года пуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Для возобновления собственных пилотируемых полетов NASA заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing , которые создают корабли Crew Dragon и Starliner.

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