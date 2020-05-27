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Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке из-за долгов за аренду бросили животных без еды и воды

Денис Ивлев
Ирина Егорова
00:35 27.05.2020
На время за ними присмотрели сотрудники городского океанариума, которые не хотят отдавать животных настоящему хозяину. Хотя учредитель зоопарка утверждает, что ухаживал за животными, нашел для них новое место и считает, что руководство океанариума хотят украсть его бизнес.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Собственники контактного зоопарка во Владивостоке еще до пандемии коронавируса задолжали муниципальному предприятию более 300 тысяч рублей за аренду. Но больше всего пострадали животные, которые оказались заложниками ситуации в прямом смысле слова.

«Это был ужас. Это был мини-концлагерь. Стали агрессивными», - рассказал директор МУП «Лазо» Александр Суворов.

После того, как руководство приняло решение съехать с места аренды, некоторых животных забрали, а некоторые остались брошенные в темном и закрытом помещении, без еды, воды и должного ухода.  В грязных клетках их обнаружили сотрудники городского океанариума.

Учредитель заброшенного зоопарка в свою очередь уверяет, что на протяжении всего времени за животными ухаживали, по вечерам кормили и убирали клетки. По его словам, арендодатели установили высокую цену, и теперь он хочет забрать питомцев на одну из баз отдыха, где уже построил для них вольеры.

«Мне пишут, что животных не отдали. Хотят свой зоопарк замутить.  Хотят сделать свой бизнес здесь», - считает учредитель контактного зоопарка «Мир пушистиков» Игорь Симоненко.

Решать спор будет прокуратура, надзорное ведомство уже начало проверку.

«Будет дана оценка законности действий владельца зоопарка, по соблюдению условий содержания животных . Надзорным ведомством так же будет дана оценка действиям муниципального предприятия по порядку взыскания арендных платежей в условиях пандемии», - заявил помощник прокурора Приморского края Марат Краснов.

Судьба зверей также будет решена через суд, потому что юридически животные являются собственностью хозяина зоопарка и просто так забрать их руководство городского океанариума не может.

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