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В Москве начинается сезон летних ночей

Анна Берестовая
23:26 26.05.2020
Высокие температуры в ночное время суток являются отличительной особенностью климата в летнее время.
В Москве начинается сезон летних ночей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве со среды начнется период теплых ночей. Температуры в ночное время суток будут повышаться вплоть до +13 градусов к концу недели. Такие значения говорят о скором наступлении в столице летних дней.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это уже настоящая летняя погода», - цитирует его ТАСС.

Как указал специалист, летней ее делают именно теплые ночи – характерная особенность сезонной погоды. При высоких температурах в ночные часы выход из дома рано утром, как указал метеоролог, не вызывает ощущения дрожи, привычного для весны.

Ранее сообщалось, что до середины этой недели в столице ожидаются осадки. Достаточно дождливыми обещают быть среда и четверг.

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