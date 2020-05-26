ГБР взяло штурмом музей Гончара из-за «картин Порошенко»: видео

Музей Ивана Гончара в Киеве 26 мая взяли штурмом, так как Порошенко открыл там выставку картин. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что возле дверей столпились сотрудники СМИ. После игнорирования просьбы следователя Государственного бюро расследований открыть дверь в здание, его взяли штурмом. Внутри находятся картины, принадлежащие Порошенко, которые проходят по уголовному делу.

Также бывший президент Украины не явился на допрос по делу «контрабанды картин», а провел прямой эфир со своей выставки.

Как сообщают СМИ, в результате штурма есть пострадавшие.