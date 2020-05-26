В центре «Вектор» анонсировали начало клинических испытаний вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, могут начать проводить в конце июня 2020 года. Такое заявление сделал генеральный директор центра Ринат Максютов.

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», - рассказал Максютов.

Он уточнил, что для исследований отобрано три перспективных препарата из 25, которые тестировались на животных. По словам Максютова, данные образцы показали наибольшую эффективность, а также были выбраны с учетом крупномасштабного производства, передает ТАСС.

В России над созданием «противоядия от коронавируса» также работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка лекарства ведется также в США и Китае. Также начата разработка потенциальных вакцин от нового типа в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где идет поиск рабочей формулы и технологии воспроизводства вакцины от COVID-19 с использованием самого белка вируса. И в Институте общей генетики имени Вавилова. Вакцина, которую пытаются добыть там, также потенциально может помочь от нескольких штаммов вируса, так как несет на себе три белка коронавируса.

В России, по последним данным, выявлено 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.