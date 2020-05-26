В Россельхознадзоре подтвердили первый случай обнаружения коронавируса у кошки в России

Россельхознадзор подтвердил информацию о первом случае выявления коронавируса у домашней кошки в России. Животное находится на карантине по месту пребывания. Об этом рассказал заместитель руководителя надзорного органа Николай Власов.

«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — отметил Власов.

По его словам, ведомство не будет предпринимать каких-либо шагов из-за заражения кошки. Власов подчеркнул, что в данный момент кошки не могут быть распространителями вируса, COVID-19 передается от человека к человеку.

Об инфицировании домашнего питомца стало известно во вторник, 26 мая. У пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа.