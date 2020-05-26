Символическое значение: эксперт прокомментировала перенос парада Победы

Руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына рассказала «Звезде» о двух важных аспектах в проведении парада Победы 24 июня.

В первую очередь она отметила историческую значимость.

«Парад Победы - это та скрепа, которая вне зависимости от возраста, географии проживания, политических взглядов и мировоззрения каждого из нас объединяет и делает нацией, единым народом», - акцентировала Кислицына.

К тому же она добавила, что первый парад, который принимал Георгий Жуков, состоялся именно 24 июня.

Вторым важным аспектом эксперт считает символизм 2020 года, так как на данный момент весь мир сражается с общим врагом в лице пандемии COVID-19.

«Сейчас мы побеждаем нового внешнего врага - коронавирус. Сплоченность людей, властей на местах, федеральных властей и действий каждого из нас - все это укладывается в общее символическое понятие победы, которая скорее всего наступит ближе к этой дате», - считает Кислицына.

По ее словам, именно в этот день соединятся два значимых исторических события и очень важно, что несмотря на мировую угрозу пандемии мы отметим этот праздник.

Напомним, что дату проведения парада озвучил Владимир Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.